Скворцова: в деле Мисюриной нужны дополнительные экспертизы

При необходимости выявления причинно-следственной связи между действиями врача и смертью человека нужно провести дополнительные экспертизы.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, рассуждая о деле врача-гематолога Елены Мисюриной, которая получила два года колонии за смерть пациента.

Скворцова подчеркнула, что не знает деталей и полагает, что это дело суда, но считает, что если нужно, стоит провести повторные экспертизы для определения причинно-следственной связи между действиями медика и смертью пациента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы опротестовала действия суда, считая, что следствие, проведенное, проходило с нарушениями.

ЧП, послужившее причиной возбуждения уголовного дела, произошло в июле 2013 года в частной московской клинике на Профсоюзной улице. По мнению следствия, проводя пациенту трепанобиопсию, Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.