Лучшие дети России: секрет воспитания таланта

Победители двух всероссийских фестивалей школьников — "Россия, устремленная в будущее" и "Робофест-2018" получили дипломы за свои достижения.

Среди юных дарований – 7-летний Александр Кравченко из Тверской области, программирующий машины и роботов, 10-летний Илья Раевский, изобретающий ракетное топливо и даже открывший собственный детский научный центр.

12-летний скрипач Матвей Блюмин, которого знаменитый пианист Денис Мацуев считает юным гением, победил в двадцати международных конкурсах, учится в Российской академии музыки имени Гнесиных и регулярно выступает с лучшими оркестрами мира.

9-летний Илья Соколов из Саратова свободно владеет тремя европейскими языками и изучает китайский.

Лучшие дети страны – самые талантливые, умные, спортивные и одаренные – в студии "Прямого эфира" у Андрея Малахова рассказали, как в столь юном возрасте им удалось добиться столь впечатляющих результатов. А их родители дали советы, как открыть и воспитать талант и при этом вырастить талантливого и счастливого ребенка.