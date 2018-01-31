Московский "Спартак" подписал контракт с Ханни

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) объявил о свершившемся трансфере экс-футболиста бельгийского "Андерлехта" Софьяне Ханни. Французский игрок алжирского происхождения подписал контракт с "красно-белыми" контракт сроком на три с половиной года. Сообщается, что сумма перехода составила порядка шести миллионов евро.

Уже в четверг, 1 февраля полузащитник прибудет в испанскую Марбелью, где команда проводит свой межсезонный сбор, сообщает официальный сайт "Спартака".

💣💣💣 Мы немного задержались с составом... Зато у нас вот какая новость!



ОФИЦИАЛЬНО: Софиан Ханни стал игроком «Спартака»! Добро пожаловать!



Подробнее о новичке: https://t.co/XOchmyWdTl pic.twitter.com/tlES7pI9Id — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 31 января 2018 г.

Ханни выступал за "Андерлехт" с 2015 года и уже спустя некоторое время был назначен капитаном команды. За клуб он сыграл 84 игры, забив 23 гола.

В 2016 году дебютировал за сборную своей исторической родины – Алжира, и принял участие в восьми играх команды, четырежды поразив ворота соперников.