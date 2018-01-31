В деле о бойне в Лас-Вегасе появился еще один фигурант

С момента бойни в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 59 человек, а пострадали более 500, прошло четыре месяца, однако следствие до сих пор не может ответить на вопрос, что побудило Стивена Пэддока открыть стрельбу по людям. Тем временем, в деле о массовом убийстве появился еще один фигурант, сообщает CNN.

Ранее в соучастии в преступлении подозревали девушку стрелка из Лас-Вегаса, Мэрилу Дэнли, однако следствию так и не удалось доказать, что она знала о планах возлюбленного устроить кровавую бойню в отеле-казино Mandalay Bay.

В начале года полиция Лас-Вегаса опубликовала 91-страничный отчет о расследовании обстоятельств трагедии, в котором значилось имя еще одного возможного сообщника Стивена Пэддока. Подозреваемым оказался житель Аризоны Дуглас Хэйг, у которого убийца покупал боеприпасы.

У мужчины был бизнес по продаже легального оружия, который он закрыл вскоре после трагедии в Лас-Вегасе.

В беседе с журналистами Хэйг признал, что Пэддок был его клиентом, однако, по словам продавца, тот не знал, что это за человек, и для каких целей ему нужны патроны. В настоящий момент Хэйг находится на свободе.

1 октября 2017 года на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино, Пэддок открыл огонь по людям с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой.