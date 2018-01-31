St. Petersburg Trophy. Вера Звонарева уступила чемпионке "Роллан Гаррос" Остапенко

На продолжающемся в Санкт-Петербурге престижном теннисном турнире российская спортсменка Вера Звонарева в рамках второго круга не смогла одержать победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко. Шестая ракетка мира в двух сетах переиграла россиянку со счетом 7:6, (8:6), 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут.

В следующей стадии турнира Остапенко встретится с победителем пары Петра Квитова (Чехия) – Ирина Бегу (Румыния).

Напомним, что ранее еще одна представительница России Елена Веснина также проиграла свой поединок против Квитовой, а Елена Рыбакина победила француженку Каролин Гарсию.