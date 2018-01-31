Azur Air: посадка рейса Москва - Варадеро в США не была экстренной

Самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, совершил внеплановую посадку в американском Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива. Представители авиакомпании подчеркнули, что эта посадка не носила экстренный характер, как об этом сообщалось ранее.

Как уточняет "Интерфакс", при выполнении рейса ZF 555 экипаж обнаружил повышенный расход топлива, и командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа. После посадки лайнера (спустя несколько часов ожидания разрешений от американских властей) пассажиры были доставлены в терминал, где для них было организовано питание. Прорабатывается вопрос предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки.

Экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведут работы по осмотру воздушного судна.