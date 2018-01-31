Поезд с американскими конгрессменами врезался в грузовик в Вирджинии

Пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились члены Конгресса США от Республиканской партии, врезался в грузовой автомобиль.

Как передает ТАСС, об этом сообщила американская газета Politico

По данным издания, ЧП случилось в штате Вирджиния в районе города Шарлотсвилл. В столкновении парламентарии не пострадали, водителю грузовика оказывается медицинская помощь.