Нападающий сборной Франции Оливье Жиру сменил один лондонский клуб на другой. В последний день трансферного окна вице-чемпион Европы перешел из "Арсенала" в "Челси".

Уход Жиру из "Арсенала" был предрешен, особенно в свете предстоящей покупке канонирами нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга. Наибольший интерес к 31-летнему французу проявлял "Челси". Однако в конце января в борьбу за Оливье вступил еще один лондонский клуб – "Вест Хэм".

И все же Оливье Жиру будет играть за "Челси". Чемпионы Англии заплатили за него 15 миллионов фунтов. Контракт Жиру подписан на полтора года с возможностью автоматического продления на год. В новом клубе Оивье будет играть под 18-м номером.

Оливье Жиру перешел в "Арсенал" из "Монпелье" в 2012 году. За это время н сыграл за канониров 180 матчей, в которых забил 71 мяч.