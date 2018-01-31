Секретные документы властей Австралии нашли в старых шкафах на барахолке

Австралийские журналисты опубликовали выдержки из секретных правительственных документов, обнаруженных в старых шкафах, купленных в магазине подержанной мебели. Представители власти уже начали расследование этой "серьезной утечки", у которой могут быть разрушительные последствия, сообщает ABC.

Журналисты не называют имя человека, передавшего им документы, однако говорят, что тот нашел их в старых шкафах, купленных на барахолке в городе в Канберре по очень низкой цене. Шкафы были закрыты, а ключей от них не было. Новый хозяин взломал дверцы шкафа с помощью дрели и обнаружил внутри сотни документов, касавшихся деятельности пяти разных команд чиновников, которые возглавляли Австралию в последние десятилетия.

Согласно местным законам такие данные нельзя разглашать еще как минимум 20 лет, однако журналисты опубликовали выдержки из документов, которые, по их словам, играют важную роль для каждого жителя Зеленого континента.

"Исходя из этих данных, вы можете сделать вывод о том, как работают наши власти", — отметили представители СМИ.

В опубликованных документах содержатся множество курьезов. К примеру, в 2011 году власти Австралии обсуждали внесение изменений в закон о расовой дискриминации с журналистом Эндрю Болтом, который двумя годами ранее его нарушил.

Кроме того, в бумагах нашли подтверждение тому, что в 2013 году бывший министр иммиграции Скотт Моррисон, который сейчас занимает пост федерального казначея Австралии, пытался помешать сотням мигрантов легализоваться в стране. Моррисон специально давил на коллег, чтобы те рассматривали подобные просьбы как можно медленнее.

Чиновники уже отреагировали на утечку. Власти выступили с заявлением в защиту Моррисона, сказав, что тот всего лишь оберегал границы страны, а журналист Эндрю Болт опроверг опубликованную журналистами информацию.

Австралийские полицейские заявили, что ищут виновника этого "опасного недоразумения".