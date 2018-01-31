Трампа обвиняют в подмене "Кремлевского списка"

Черный цвет одежды, гул в зале и пустые места. Так встретил Конгресс первое ежегодное послание президента США Дональда Трампа. Говоря об успехах, глава Белого Дома вдруг объявил, что террористов в Сирии победила исключительно западная коалиция во главе с США, а не Россия. Возможно, громким заявлением Трамп постарался отвлечь внимание от появившейся сегодня информации о подмене фамилий в так называемом "Кремлевском докладе".

Так называемый "Кремлевский доклад" выглядит иначе, чем хотелось бы его авторам. В том, что окончательный список похож на оглавление книги "Кто есть кто в современной России" старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд винит таинственную волосатую руку.

"В последнюю минуту кто-то наверху — пока неизвестно, кто именно, — выбросил наработки экспертов, а взамен написал имена высокопоставленных официальных лиц администрации президента России и правительства, добавив имена 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Поступив таким образом, это высокопоставленное лицо выставило на посмешище правительственных экспертов, готовивших совершенно другой доклад, и представило закон неэффективным, высмеяв при этом антироссийские санкции США в целом", — заявил он.

Шведскому эксперту обидно и за себя и за товарищей. Аслунд давал советы бывшему сотруднику Госдепа Дэниэлу Фриду, который в свою очередь консультировал тех, кто непосредственно составлял список. Конечных целей не скрывали.

"Если эта выдержка из кремлёвской телефонной книги и окажет какой-либо эффект, то она, скорее, сплотит российскую элиту, стоящую за Путиным. Между тем авторы закона стремились расколоть российскую элиту и предложить выдающимся россиянам вариант, при котором они могли бы безопасно жить на Западе".

В том, что замысловатая схема по переселения в Америку дала сбой, по мнению Аслунда виноват и министр финансов США, который поставил свою подпись. Дэвида Мнучина уже атаковали в сенатском комитете по банкам.

"Разве это неправда, что вчера администрация Трампа не смогла применить ни одной новой санкции против тех, кто мог бы поддержать эти российские усилия?" – задал вопрос Роберт Менендес, сенатор Конгресса США от Демократической партии.

"Сенатор, мы полностью поддерживаем цель доклада. Был проделан необычайный объем работы. Я предполагаю, что вы еще не посмотрели закрытую версию. Жду с нетерпением", — ответил Стивен Мнучин, министр финансов США.

Его почти додавили. В итоге Мнучин сообщил, что санкции могут быть введены в ближайшем будущем. Дональд Трамп горячую тему в первом для себя докладе о "положении страны" сумел обойти. О якобы российском вмешательстве в американские выборы ни слова.

Трамп сделал упор на успехах в экономике. Налоги понизили, индекс Доу Джонса берет новые высоты, а выход из торговых соглашений вернул в Америку рабочие места. Появятся и новые- на оборонных заводах.

"В рамках нашей системы обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал, который надеюсь, нам никогда не придется использовать.. Но сделать его настолько сильным и мощным, чтобы он мог отразить любые акты агрессии со стороны любого другого государства или кого либо еще", — заявил Трамп.

Россию и Китай Трамп причислил к соперникам Америки. При этом вклад российских ВКС в разгром террористов в Сирии президент США вновь не заметил, приписав победу над ИГИЛ Вашингтону и его союзникам.

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сказать, что коалиция, победившая ИГИЛ (запрещена в России), освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем боевиков. Но гораздо больше работы ещё предстоит проделать", — объявил президент США.

Частью ее, по мысли Трампа, должно стать сохранение тюрьмы Гуантанамо, которую обещал, да так и не закрыл Обама. Впрочем, некоторые, послушав американского президента, покидали Капитолий неудовлетворенными.

"Как может президент не говорить о том факте, что Россия с помощью кибер-вооружений вмешивалась в наши выборы в 2016 году, что она вмешивается в демократические выборы по всему миру, и, по заявлению его собственного директора ЦРУ, будет вмешиваться в наши промежуточные выборы 2018 года? Как можно об этом не говорить? Если только, может быть, у него особые отношения с господином Путиным?" – возмущается Берни Сандерс, сенатор Конгресса США от Демократической партии.

Никаких доказательств для приступов конспирологии демократам и тем, кто к ним как Берни Сандерс близок, конечно не требуется.

По ходу дискуссии родили и очередную теорию заговора. О поездке в США главы службы внешней разведки России. Сергей Нарышкин в Вашингтоне обсуждал вопросы борьбы с терроризмом при подготовке к чемпионату мира по футболу. Демократы уже требуют от Белого дома огласить весь список тех с кем он встречался.