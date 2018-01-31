Подписные листы больше не принимаются: кто останется на дистанции, а кто сошел

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Президентские выборы 1 час назад
Подписные листы больше не принимаются: кто останется на дистанции, а кто сошелЧитайте нас в Telegram
Начат прием уведомлений от тех, кто 18 марта, в день президентских выборов, захочет проголосовать не по месту регистрации. В прошлом году открепительные удостоверения были отменены. И теперь для голосования на более удобном участке достаточно заранее подать заявление в территориальный избирком или МФЦ. При себе для этого нужно иметь только паспорт. Кроме того, заявление можно даже оформить удаленно — через портал Госуслуг.
Тем временем, предвыборная кампания вышла на новый этап. Центризбирком завершил прием подписей, которые потенциальные кандидаты в президенты собирали в свою поддержку. И сразу несколько участников гонки сегодня сошли с дистанции.
В Центризбирком пять подарочных коробок вносит кандидат Михаил Козлов. Но в них оказывается чистая бумага для принтера. Козлов откровенно признается, что не рассчитал свои силы, собрать подписи не смог и поэтому снимает свою кандидатуру.
Как и Станислав Полищук, кандидат от "Партии Социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу. Он уверяет, что подписи собрал — хоть с собой и не принес — но дальше участвовать в избирательной кампании не намерен.
С пустыми руками в ЦИКе появляется и кандидат от Народной партии России Ирина Волынец.
А вот заслуженный изобретатель России Владимир Михайлов даже не стал отвлекать сотрудников ЦИКа. Просто созвал пресс-конференцию и признался, что собрать 300 тысяч подписей, как самовыдвиженцу, ему оказалось не под силу.
Первой из 8 заявившихся сегодня кандидатов настоящие подписи в свою поддержку в ЦИК привезла Ксения Собчак. Причём вызвала, конечно же, ажиотаж. Здесь вся пресса. А это через сканер вносят коробки с подписными листами её волонтёры. Всего 24 контейнера. Сама Ксения Анатольевна появляется где-то через полчаса.
Яркая помада, стильные очки, широкая улыбка — знакомый образ. Сегодня его дополняет еще и безграничное благодушие.
"Из 85 регионов России мы сегодня принесли подписи из 56. Это огромное количество! Моя команда провела огромную работу, чтобы действительно показать, что за нами огромная страна!" – рассказывает Собчак.
Штаб Собчак сдает больше 100 тысяч подписей. Плюс 5 тысяч — на случай выбраковки до 5% автографов. И еще около 3 тысяч сверху. Но это явно лишнее.
По закону из общего количества сданных подписей случайным образом для детальной проверки будут выбраны 60 тысяч. Если недействительных из них будет более 5%, то на проверку отправятся еще 30 тысяч. Определяющим будет общее количество забракованных документов из этих 90 тысяч.
Уже зарегистрированный кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сегодня находится с визитом в Башкирии. Посещает мясокомбинат "Сава", что в городе Туймазы. Одно из лучших предприятий республики. Осматривает производство, беседует с работниками, рассказывает о своей программе "20 шагов к достойно жизни для каждого". Мясокомбинат ему понравился.
"Главное, это когда здесь на местах у людей много денег, как в Москве, они могут себе и детям дать натуральные продукты и тарифы должны быть такими, чтобы стимулировать производство, чтобы производство развивалось. Тогда и зарплата у вас повысится", — говорит Грудинин.
Сегодня у него еще встреча с избирателями в республиканском Доме Молодежи и пресс-конференция с участием ведущих средств массовой информации Башкортостана. Где он изложил свое видение социализма, который собирается строить.
"Мы на социалистических принципах все стоим, но они же бывают разными. Вы говорили о том, что я говорил о шведском, о норвежском, о скандинавском. Вот. Мы приводим в пример ещё и китайский пример наших товарищей, которые под управлением Коммунистической партии Китая построили такую экономику, которая растёт на 6-7% в год и превышает показатель роста по американским и по другим странам. И одновременно делает своё население всё богаче и богаче", — сообщил Грудинин.
Он подчеркнул, что все способы хороши.
"Но главная цель — это повышение благосостояния российского народа, возможность производить здесь продукцию, а не ввозить её из-за рубежа. Неважно откуда — из Европы, из Китая. И сделать так, чтобы наша страна, используя наши геополитические возможности, экономические возможности, возможности наших природных ресурсов, стала действительно богатой".
Владимир Жириновский этот день посвящает общению со школьниками. Ученикам 10-11 классов 814-й московской школы в районе Матвеевское, преподает урок обществознания. Главная тема: место России в современном мире и влияние ее на глобальные политические процессы.
"Между государствами никакой дружбы не может быть! Это коммунисты эту чушь несли! Дружбу народов. Вы здесь дружить не можете. Вы дружите с ней? Нет. Случайно оказались рядом и всё. Ты дружишь с ней, а? И чё он делает тебе в счёт дружбы бутерброды? Домой зовёт в гости? Что, в долг ему даёшь деньги? В чём дружба? Вместе сидите. Вот и всё. Это посиделки! Как бабушки", — разъяснял лидер ЛДПР.
Сергей Бабурин отправился на прогулку по магазинам. Купил коробку пончиков — не для себя, для своих сторонников. А после раздавал их всем желающим.
Лидер национал-консервативной партии "Российский общенародный союз" нынешнее положение дел в стране называет "неолиберальным кошмаром", но например, в столичном образе жизни он умеет находить и позитив.
"Есть удовлетворение от выбора, и есть огорчение от ползущего роста цен. Но есть и второй момент, о котором говорили и говорят москвичи — это то, что хорошо, когда есть большие магазины, когда есть огромные центры, но плохо, когда сокращаются магазины по шаговой доступности", — отметил Бабурин.
Григорий Явлинский в Пскове встречается с членами правления местной Торгово-промышленной палаты. Обсуждают влияние санкций и контрсанкций на экономику России.
"Вообще я глубоко убеждён, что суть всей политики государства в ближайшие тридцать лет должна быть только в одном — создание мощной экономической системы в России. Потому что страна с такими границами, с такими территориями без мощной экономической системы просто не может существовать. Не может. Всё остальное по боку! Мы всё остальное потом отыграем! Мы все эти и другие задачи решим, как только станем реальной экономической державой, а не только термоядерной", — убежден Явлинский.
По его мнению, россиян больше волнует то, что происходит у них во дворе, в доме.
"Мы же знаем — как люди ставили эти подписи! Мы же знаем — за что они ставили эти подписи! Они ставили за то, чтобы политика вела к тому, чтобы меньше платить за ЖКХ. Чтобы продукты в магазине не дорожали. Чтобы пенсии обеспечивали нормальную жизнь. Чтобы люди имели интересную, содержательную и хорошо оплачиваемую работу!"
И снова Москва, Центризбирком. Девять больших красных коробок с надписью "За товарища Сурайкина" сдает лидер Коммунистической партии Коммунисты России.
"Мы сталинская партия и пытаемся во всём следовать Иосифу Виссарионовичу. И для нас это эффективное управление, эффективная работа. И нам, честно говоря, было тяжело в плане интенсивности работы, но очень легко на душе было собирать подписи. Потому что мы чувствовали — какую народную поддержку мы имеем в регионах!" – делится эмоциями Максим Сурайкин.
Самый, пожалуй, нетипичный кандидат президентской гонки, крановщица Наталья Лисицына пересекла порог Центризбиркома за полчаса до завершения приема подписей. У нее часть подписных листов затерялась где-то в пути. Но Наталья Сергеевна, как кандидат от Российского объединенного трудового фронта не намерена прекращать борьбу.
"Ясно, что надо организовывать рабочих. Жить так нельзя. Стыдно, унизительно. Господа буржуи объединены. Между собой поругиваются и постреливают даже, но против рабочих стоят стеной. Вот надо поднять рабочих", — говорит она.
Так и не сдала подписные листы в свою поддержку Эльвира Агурбаш. Ее ждали до самой последней минуты, а она не пришла.
Итак, первый этап избирательной кампании завершен. Два кандидата уже зарегистрированы официально — это Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Еще шесть участников сдали подписи: Сергей Бабурин, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
В течение десяти дней Центризбирком должен завершить проверку и вынести решение — кто из них будет официально зарегистрирован в качестве кандидата.
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