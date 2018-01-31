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31 января 201821:13 Тамара Нерсесьян

200 лет: памятник Минину и Пожарскому отмечает юбилей

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В Историческом музее открылась выставка — памятник Минину и Пожарскому. Экспозиция приурочена к 200-летию главного скульптурного монумента России, созданного Иваном Мартосом в 1818-м году. Легендарный памятник является свидетелем важнейших событий ХIХ и ХХ веков, происходивших на главной площади страны.

Верхние торговые ряды превратились в ГУМ, галерея воскресных ворот — в Исторический музей, а он — стоит. Первый памятник Москвы отмечает 200- летний юбилей.

"Парад при открытии памятника Минину и Пожарскому в Москве, на Красной площади 20 февраля 1818 года. Мы видим здесь императора Александра I, который специально приехал в Москву на открытие памятника со всей своей семьей", — поясняет Евгений Лукьянов, научный сотрудник Исторического музея, куратор выставки.

Тогда монумент воспринимался не столько как памятник победе над польскими интервентами, сколько над Наполеоном: Отечественная война была еще свежа в памяти.

Памятник народным героям, что интересно, создавали на народные деньги. В январе 1809 года по всей стране появилась гравюра, которая вдохновила людей не только на пожертвования, но и на творчество. Например, в Архангельске еще за несколько лет до установки памятника появилась настольная скульптура из моржовой кости.

Начало ХVII века: Смоленск и Москва захвачены поляками. Новгород — под шведами. В это время торговец Кузьма Минин собирает средства для борьбы с захватчиками. Собирает войско, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский.

"Дмитрий Пожарский был ранен еще в первом ополчении, ему тяжело возглавить второе. Тем не менее, чувствуя свой долг, он сидит, хотя он ранен, он смотрит на Москву", — рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Памятник уникален и своим техническим решением: впервые монумент отливали не по частям, а целиком.

Император Александр I предлагает установить его в начале Тверской. Автор — скульптор Мартос настаивает: Красная площадь, не иначе, и именно здесь — напротив верхних торговых рядов. Здесь памятник и простоит больше 100 лет. Но уже в 30-е годы ХХ века памятник начинает мешать парадам и демонстрациям. Его переносят к Покровскому собору. За сохранением памятника сегодня следят сотрудники Исторического музея.

"Принято решение о его реставрации и мы сделали уже первые шаги по разработке проекта и программы этой реставрации. Проект реставрации памятника был не один и он был подготовлен еще в нулевые годы", — сообщил Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Состояние монумента действительно оставляет желать лучшего. Будут ли его реставрировать на месте или увезут с Красной площади — пока не решили. Известно только, что к восстановительным работам приступят летом этого года.

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