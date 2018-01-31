Угнали после покупки: известный актер Андрей Градов подозревает автосалон

Столичная полиция разыскивает угонщиков автомобиля знаменитого актера — Андрея Градова. Новой иномарки он лишился буквально через несколько часов после покупки. Не спасли ни дорогая сигнализация, ни охраняемая стоянка, ни противоугонная система. Актер подозревает в хищении своей машины автосалон. Но там все обвинения отвергают. Как злоумышленники получают доступ к ключам и информации? И что советуют автовладельцам те, кто также попал в подобную ситуацию.

Праздник безнадёжно испорчен. Накануне дня рождения у заслуженного артиста России Андрея Градова угнали машину. Он купил её себе в подарок. Вечером забрал из автосалона. Припарковал у дома.

"Утром вышел, я уже должен был на студию ехать, и увидел, что машины во дворе нет! Скорее всего, она уже разобрана, где-то в районе, на Ленинградке, в шесть утра камера зафиксировала", — рассказал актер.

Градов сыграл в десятках кинофильмах, в том числе сыщиков. И снова — как в кино — строит версии. Дом со всех сторон окружён забором. Без пропуска во двор — ни зайти, ни заехать. Охранники клянутся, что ничего не видели.

"Ну, что, подходит машина вот там или задом идёт или передом, я же не смотрю, кто там, понимаете, сидит, а нажал кнопку, открыл ворота, да и всё!" – рассказал охранник.

В машине стоимостью два миллиона рублей были установлена сигнализация, но угонщиков это не остановило. Скорее всего у них был дубликат ключа.

"Поскольку я никому не передавал ключи от автомобиля, от мультилока, я подумал, что это сделали те люди, которые в этом разбираются — именно на станции техобслуживания", — уверен Градов.

Как считает актёр, из автосалона, в котором он приобрел автомобиль, могла произойти "утечка информации" — о покупке машины и адресе владельца. А дубликат ключа могли изготовить в любой подпольной мастерской.

"Недавно были такие случаи, когда в подкрылок крепились ключи. Дополнительный комплект с брелоком от сигнализации. Соответственно, адрес владельца был известен автосалону, просто приезжали, брали ключи и открывали", — рассказал Константин Юрков, автоюрист.

Угонщикам оставалось только проникнуть во двор, возможно, с помощью тех же охранников, и увезти автомобиль. Коммерсанты обвинения отвергают.

"Причастность салона категорически отрицаю. К нам неоднократно обращаются сотрудники правоохранительных органов с просьбой о помощи в розыске автоугонов, мы активно участвуем, сотрудничаем", — негодует Виталий Вертанов, начальник отдела продаж автомобильного торгового центра.

Но в Интернете полно жалоб на автоцентр на Сокольническом валу. И автоэксперты говорят о десятках похожих случаях в Москве. Машины угоняют буквально через несколько часов после покупки.

- Купили автомобиль, доехали до дома. Утром машины уже не было. Все подозрения на автоцентр. Масса совпадений не в их пользу. Будьте осторожны!

-Ни в коем случае не оставляйте автомобиль во дворе, смените сигнализацию, если вам её ещё не испортили сотрудники салона. А лучше всего — сразу в автосервис, автомобиль на подъёмник, осмотрите днище авто, не прикреплено ли к нему чего лишнего".

Вернуть машину Андрею Градову будет непросто. Несколько дней назад ее заметили на пути в Тверскую область. Автоэксперты советуют после покупки устанавливать дополнительную сигнализацию и обязательно страховать машину.