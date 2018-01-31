Софьян Ханни будет играть за "Спартак" под тридцатым номером

"Спартак" пополнил состав полузащитником бельгийского "Андерлехта" и сборной Алжира Софьяном Ханни. 27-летний футболист подписал контракт сроком на три с половиной года и будет выступать под тридцатым номером.

"Спартак" уже заявил Ханни для участия в матчах Лиги Европы. Француз алжирского происхождения будет выступать под тридцатым номером. В последнее время № 30 считался в "Спартаке" вратарским. Под ним играли Войцкх Ковалевский и Сергей Песьяков.

В четверг Софьян Ханни прилетит в испанскую Марбелью, где присоединится к своей новой команде.