Максим Лестьенн сменил "Рубин" на "Малагу"

Ряды казанского "Рубина" покинул еще один легионер. Бельгийский полузащитник Максим Лестьенн отдан в аренду испанской "Малаге" до конца сезона.

Лестьен проведет в "Малаге" остаток сезона, после чего клубы могут вступить в переговоры о переходе футболиста на постоянной основе. Бельгиец пришел в "Рубин" летом 2016 года. За это время он сыграл 26 матчей, забил 6 мячей и отдал три голевых передачи.

Максим Лестьенн стал очередным легионером, покинувшим "Рубин" нынешним летом. Ранее из команды ушли Янн Мвила, Мориц Баууэр, Карлос Самбрано и Алекс Сонг.