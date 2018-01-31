Самолет едва не загорелся из-за гаджета. Видео очевидцев

На борту летевшего из Москвы в Волгоград самолета А320 взорвалось зарядное устройство для телефона. Кадры этого происшествия выложил в социальные сети один из пассажиров рейса.

Салон заволокло едким дымом. Когда произошло ЧП, самолет "Аэрофлота" уже совершил посадку, сообщает телеканал "Россия 24". Пассажиры уже готовились к выходу. Гаджет удалось потушить при помощи огнетушителя и бутылки воды. Никто не пострадал, но пассажиры из салона были эвакуированы по надувным трапам.