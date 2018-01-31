Грэму Филлипсу сломали камеру на акции в Москве

Полиция возбудила уголовное дело о порче имущества после жалобы британского журналиста Грэма Филлипса. По словам иностранца, во время несанкционированной акции в Москве 28 января ему сломали камеру.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в ОМВД России по Тверскому району Москвы с заявлением обратился независимый журналист, гражданин иностранного государства, который заявил, что на Пушкинской площади у него произошел конфликт с неизвестным, во время которого злоумышленник повредил его видеокамеру. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Сам Филлипс считает, что камеру ему сломал один из сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Несогласованные акции оппозиции 28 января прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве.