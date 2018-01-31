Нападение на ювелирный в Питере: в перестрелке ранен полицейский

Трое злоумышленников совершили налет на ювелирный магазин юго-востоке Петербурга. Они ворвались в ювелирный салон на проспекте Большевиков в Невском районе. Сработала тревожная кнопка. На место ограбления прибыли сотрудники полиции.

Нападавшие попытались скрыться с места преступления, сообщает ТАСС. Двое полицейских начали их преследовать. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов неизвестные открыли огонь по полицейской машине. В завязавшейся перестрелке один сотрудник полиции был ранен. Пуля попала ему в ногу.

Двое злоумышленников также получили ранения, они задержаны. Третьего разыскивают сотрудники правоохранительных органов.