Нападение на ювелирный в Питере: в перестрелке ранен полицейский

31 января 201821:42
Нападение на ювелирный в Питере: в перестрелке ранен полицейскийЧитайте нас в Telegram
Трое злоумышленников совершили налет на ювелирный магазин юго-востоке Петербурга. Они ворвались в ювелирный салон на проспекте Большевиков в Невском районе. Сработала тревожная кнопка. На место ограбления прибыли сотрудники полиции.
Нападавшие попытались скрыться с места преступления, сообщает ТАСС. Двое полицейских начали их преследовать. На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов неизвестные открыли огонь по полицейской машине. В завязавшейся перестрелке один сотрудник полиции был ранен. Пуля попала ему в ногу.
Двое злоумышленников также получили ранения, они задержаны. Третьего разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
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