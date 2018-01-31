"Спартак" завершил нулевой ничьей контрольный матч с болгарским ЦСКА

Чемпион России московский "Спартак" проводит тренировочный сбор в испанской Марбелье. В рамках подготовки к весенней части сезона спартаковцы провели контрольный матч с болгарским ЦСКА. Встреча завершилась вничью 0:0.

"Спартак" выглядел в своем третьем контрольном матче увереннее, чем в двух первых. Однако красно-белые совершили несколько просчетов в обороне, и только мастерство вратаря Артема Реброва спасло красно-белых от неприятностей. "Спартак" тоже имел несколько возможностей отличиться. Наиболее близок к успеху был Фернандо, попавший со штрафного в штнгу.

"Спартак" провел матч в таком составе: Ребров, Ещенко (Петкович), Максимович (Боккетти), Кутепов, Комбаров (Рассказов), Фернандо, Глушаков (Зобнин), Пашалич (Бакаев), Педро Рома (Самедов), Промес (Мельгарехо), Луиз Адриано (Зе Луиш). Капитан москвичей Денис Глушаков получил травму и был заменен в середине второго тайма.