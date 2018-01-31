Главред Страны.ua попросил убежища в Австрии

Главный редактор украинской интернет-газеты "Страна" (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщается в обращении редакции СМИ, адресованного президенту Украины Петру Порошенко.

Подчеркивается, что Гужва покинул Украину после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть страну.

22 июня 2017 года Игорь Гужва вместе со своим помощником Антоном Филипковским были задержаны в редакции Страны.ua сотрудниками полиции и прокуратуры по обвинению в вымогательстве денег у депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько, в замен на неразмещение на него компромата.

На заседании суда 24 июня Филипковский заключил сделку со следствием. Судья назначил Гужве содержание под стражей с возможностью выхода на свободу под залог в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов). Сумма была собрана через два часа и 27 июня Гужва вышел на свободу.