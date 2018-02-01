"Манчестер Сити" увеличил отрыв от преследователей

В английской премьер-лиге сыграны матчи 25 тура. Лидер первенства "Манчестер Сити" воспользовался осечками преследователей и сделал еще один шаг к завоеванию чемпионского титула.

"Манчестер Сити", в составе которого дебютировал купленный у "Атлетика" французский защитник Эмерик Ляпорт, добился домашней победы над "Вест Бромвичем" 3:0. В первом тайме ворота гостей поразил Фернандинто, а после перерыва преимущество горожан закрепили точными ударами Кевин Де Брейне и Серхио Агуэро. "Сити" выиграл и лидирует, набрав 68 очков.

Главный преследователь и сосед лидера "Манчестер Юнайтед" играл в Лондоне против "Тоттенхэма" и пропустил уже на 11-й секунде. Гол Кристиана Эриксена стал одним из самых быстрых в премьер-лиге. На 28-й минуте защитник "Юнайтед" Фил Джонс помог "Тоттенхэму", поразив собственные ворота. Игра была сделана, и скорое лондонцы могли развить успех, нежели гости отыграться. Победа "Тоттенхэма" 2:0, который набрал 48 очков и занимает 5 место. У "Юнайтед" осталось 15 очков.

Крайне неудачно выступил действующий пока чемпион "Челси", крупно проигравший в Лондоне скромному "Бормуту" 0:3. В первом тайме хозяева имели огромное преимущество, но превосхожно сыграл бывший вратарь "Челси" Асмир Бегович. После перерыва в воротах "Челси" побывало три безответных мяча – голы на счету Каллума Уилсона, Джуниорса Станисласа и Нэйтена Аке. У "синих" осталось 50 очков и они идут четвертыми. Также 50 очков набрал идущий третьим "Ливерпуль".