В Туркменистане цены на бензин выросли в полтора раза

С 1 февраля бензин в Туркмении подорожал на 50 процентов. Теперь литр бензина АИ-95 стоит 1,5 маната (до подорожания – 1 манат), а литр бензина АИ-92 – 1,35 маната (раньше – 0,94).

Однако даже с нынешним 50-процентным повышением цена на бензин в Туркменистане остается одной из самых низких на пространстве СНГ. По официальному обменному курсу литр 95 бензина стоит около 42 центов, а литр 92 бензина – порядка 38 центов, передает РИА Новости. Сегодня официальный обменный курс в стране составляет 3,5 маната за доллар США.

Долгие годы Туркменистан был "бензиновым раем" – цены на топливо в стране были одними из самых низких в мире. Во времена первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова бензин стоил 2 цента за литр (в пересчете на доллары).

Следующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, который возглавил страну в 2007 году, пошел еще дальше – в 2008 году он ввел лимиты бесплатного бензина для автомобилистов Туркменистана. Помимо того, что цены на бензин были в стране очень низкие, каждый автовладелец ежемесячно получал от государства 120 литров бензина. Эпоха бесплатного бензина длилась шесть лет, ее отменили в 2014 году.