Российские клубы одержали победы в баскетбольном Кубке Европы

В Европе прошли матчи пятого тура баскетбольного Кубка Европы. Успешно выступили российские клубы, добившиеся важных побед.

"Зенит" принимал в Санкт-Пеьербурге литовский "Летувас Ритос". Петербуржцы добились большого преимущества в первой половине матча, выиграв первую и вторую четверти 31:18 и 31:24. Гости сумели сократить отставание, однако победа с результатом 113:100 досталась "Зениту". Самыми результативными в рядах хозяев стали набравший 20 очков Кайл Курич и Дрю Гордон, набравший 12 очков при 10 подборах. "Зенит" одержал третью победу и идет вторым в группе В.

Краснодарский "Локомотив-Кубань" добился домашней победы над черногорской "Будучностью" 77:66. После трех четвертей гости были впереди 56:48, но мощно проведенный кубанцами период (29:10) принес им победу с перевесом в 11 очков. Самым результативным в рядах "Локомотиива" стал Фрэнк Элегар, набравший 16 очков. Кубанцы выиграли все пять встречи лидируют в группе G.

Казанский УНИКС играл во Франции с "Виллербанном". Основное время завершилось вничью 69:69. Дополнительный период остался за казанцами 14:8. В итоге победа УНИКСа 83:77, самыми результативными в рядах которого стали Джамар Смит и Хоакин Колом, чей вклад в победу составил 26 и 20 очков соответственно. УНИКС одержал третью победу и догнал по этому показателю двух представителей группы Н "Виллербанн" и итальянский "Реджо-Эмилия".