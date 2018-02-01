За 2017 год было собрано более $22 млн в поддержку переизбрания Трампа

В течение 2017 года участники кампании по переизбранию действующего президента США Дональда Трампа на посту главы государства собрали более 22 миллионов долларов. Такая информация появилась на сайте, посвященном этой инициативе.

Как отмечается в заявлении, комитет по проведению избирательной кампании закончил год с впечатляющими 22 109 158 долларами. И это беспрецедентный успех для действующего президента в первый год его нахождения на посту.

Большая часть денежных средств поступила от доноров, жертвовавших в пользу кампании 200 долларов или меньше. Всего таких поступлений было около 98,5 процента, передает РИА Новости.

Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов Америки в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года.