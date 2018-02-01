Экс-премьер Азаров и бывший глава Нацбанка Арбузов объявлены на Украине в розыск

На бывшего премьер-министра Украины и экс-главу Национального банка в Киеве завели уголовное дело. По заявлению генеральной прокуратуры, Николай Азаров и Сергей Арбузов объявлены в розыск, сообщает "Россия 24".

Их обвиняют в причастности к хищениям сжиженного газа. Подозреваемый в газовых махинациях бывший замминистра экономического развития Украины Александр Сухомлин уже арестован и признал свою вину. Якобы, "действуя по сговору" с Азаровым он незаконно завладел имуществом компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафта" на общую сумму больше 2 миллиардов гривен.