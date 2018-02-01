Россия обсуждает возможность транзита сжиженного газа через Бельгию

Россия обсуждает расширение возможностей перевалки сжиженного газа через бельгийский порт близ Брюгге. В этой гавани расположен крупнейший европейский терминал. Речь идет о проекте "Ямал СПГ", в котором участвуют партнеры из Франции и Китая. Первый танкер уже пришел в США, передает "Россия 24".

Обо всем этом представителям франко-российской торгово-промышленной палаты рассказал Владимир Путин. Он добавил, что наша страна будет и дальше поддерживать совместные передовые проекты.