Власти США заподозрили FIFA, МОК и НОК в причастности к коррупции

Власти Соединенных Штатов Америки разослали запросы о необходимости предоставить информацию, которая касается целого ряда международных спортивных организаций. Все они подозреваются в причастности к коррупции. Такая информация появилась в электронной версии издания The New York Times.

Журналисты ознакомились с одной из судебных повесток, которые были направлены в связи с проверкой. Как уточняется, разбирательством занимаются Генеральная прокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. В частности, следователи заинтересовались Международной федерацией футбола (FIFA), Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, а также Национальным олимпийским комитетом (НОК) США.

По данным издания, у американских властей есть подозрения по поводу возможных случаев вымогательства, мошенничества и легализации доходов от незаконной деятельности, передает ТАСС. Предположительно, они касаются выбора городов для проведения международных соревнований. В частности, следователи уделяют особое внимание чемпионатам мира по легкой атлетике. Ожидается, что они пройдут в Дохе в 2019 году и в американском городе Юджин (штат Орегон) в 2021 году. Власти Соединенных Штатов Америки планируют получить в том числе свидетельские показания, записи о финансовых транзакциях и различные документы.

Следователи также заинтересовались компанией Helios Partners. По данным издания, она помогала ряду государств осуществлять лоббистскую деятельность с целью получения прав на проведение спортивных соревнований. Helios Partners якобы содействовала России в получении права на проведение зимних Олимпийских игр 2012 года, а также чемпионата мира по футболу – 2018.