Бывший спартаковец Эменике будет играть на Канарах

Нигерийский нападающий Эммануэль Эменике продолжит карьеру испанском "Лас-Пальмасе". 30-летний африканец был арендован клубом с Канарских островов у греческого "Олимпиакоса" за несколько минут до закрытия зимнего трансферного окна.

Эммануэль Эменике хотел покинуть "Олимпиакос" нынешней зимой из-за проблем с игровой практикой. Нигериец не исключал возвращения в чемпионат России. Но в итоге он был арендован "Лас-Пальмасом", где и будет выступать до мая. Нападающий рассчитывает снова завоевать место в сборной Нигерии и сыграть на чемпионате мира.

Российским болельщикам Эммануэль известен по выступлением за московский "Спартак", в составе которого он играл с 2011 по 2013 годы и становился серебряным призером. В 2 013 Эмменике уехал в турецкий "Фенербахче". Сам футболист неоднократно изъявлял желание вернуться в "Спартак". Кроме того интерес к африканцу проявляли московский "Локомотив" и казанский "Рубин".