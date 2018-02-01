Пожар в японском доме престарелых: одиннадцать человек погибли

При пожаре, который вспыхнул в ночь на четверг, 1 февраля, в доме престарелых в японском городе Саппоро, погибли 11 человек. Такие данные сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на местных правоохранителей.

Ранее сообщалось о восьми жертвах, передает ТАСС. Всего в доме престарелых проживали 16 человек, пятеро их них смогли спастись.

Как уточняется, огонь вспыхнул в деревянном двухэтажном здании, находящемся под управлением местной организации, которая оказывает поддержку пожилым бездомным.

Пока ничего не известно о причинах возгорания.