Из-за проблем с подушками безопасности Toyota отзывает 645 тысяч автомобилей

Японская компания Toyota отзывает порядка 645 тысяч автомобилей по всему миру (в том числе в Северной Америке) из-за проблем с подушками безопасности. Такая информация появилась в заявлении американского филиала этого автопроизводителя, опубликованном в среду, 31 января.

В программу отзыва попадает ряд седанов Toyota Prius, а также кроссоверов Lexus NX и Lexus RX.

Как уточнили представители компании, в данных авто в результате заводского брака может произойти короткое замыкание, и подушки безопасности во время аварии могут не раскрыться. Данная неполадка не связана с подушками безопасности производства японской фирмы Takata, которая оказалась в центре скандала еще раньше.

Корпорация обязалась устранить дефект бесплатно, передает ТАСС. Компания не располагает информацией о случаях получения травм в результате данного брака.

В январе Toyota пришлось отозвать в Северной Америке более 600 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata. Из-за неисправности они могут не раскрыться правильно, а выстрелить кусочками металла в людей, находящихся в салоне автомобиля.