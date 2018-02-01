США поддерживает санкционную позицию Польши по "Северному потоку - 2"

"Газпром" готов хоть сегодня начать строительство "Северного Потока – 2". Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер. Сегодня же стало известно, что Германия одобрила проект. Немецкие власти выдали официальное разрешение на прокладку 55-километрового морского участка газопровода в соответствии со своим законом об энергетической промышленности. Почему в Европе ждут "Северный поток — 2"? Кто в Старом свете до сих пор против реализации проекта?

Германия дала добро на строительство "Северного потока – 2". Теперь оператор проекта Nord Stream может заняться морской частью газопровода в немецких территориальных водах, а также построить сухопутную часть в районе Любмина. Решение европейских коллег уже прокомментировали в "Газпроме".

Как отметил председатель правления компании Алексей Миллер, это ключевое решение. Оно дает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода "Северный поток-2".

По графику идут и другие согласования в России, Финляндии, Швеции и Дании. К концу года должны быть подписаны все необходимые документы.

Но не все европейские страны одобряют проект. Польша не так давно обратилась к США с просьбой распространить санкции на строительство газопровода и оштрафовать компании, которые собираются в нем участвовать. Якобы, проект преследует политические цели и может стать угрозой для энергетической безопасности Европы. Америка такую точку зрения поддерживает.

"США так же, как и Польша, выступает против газопровода "Северный поток — 2". Мы считаем, что этот проект подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. И предоставляет России еще один механизм политизации сферы энергетики. Наша позиция противостояния подкреплена нашими общими взаимными стратегическими интересами. Мы убеждены, что Польша, так же, как и вся Европа, имеет инструменты, позволяющие диверсифицировать энергетические поставки, а это очень важно для обеспечения безопасности Европы в долгосрочной перспективе", — прокомментировал ситуацию Рекс Тиллерсон.

В самой Европе так не считают. Там умеют считать деньги. "Северный поток — 2" снизит издержки при экспорте газа и будет гарантировать надежность поставок. А потому, компании из ЕС продолжают активно инвестировать в проект.

Общая стоимость газопровода — 9,5 миллиардов евро. Половина инвестиций приходится на "Газпром", другая — на пять европейских нефтегазовых компаний. Стороны уже вложили примерно три миллиарда долларов. Более полутора из них — российская корпорация. В этом году "Газпром" увеличит финансирование проекта более чем на 10 процентов. После выхода на полную мощность, через "Северный поток – 2" в Европу будет ежегодно приходить 55 миллиардов кубометров газа. Поставки должны начаться до конца 2019 года.