Рияд Марез огорчен тем, что остался в "Лестере"

Лидер "Лестера" алжирский полузащитник Рияд Марез продолжит и далее играть за свой клуб. Переход футболиста в "Манчестер Сити" так и не осуществился.

"Манчестер Сити" намеревался приобрести Мареза в последний день трансферного окна, и сам Рияд хотел именно такого развития событий. Однако "Лестер" выставил за своего лидера цену в 95 миллионов евро, чем отпугнул всех потенциальных покупателей. Сделка сорвалась.

Сам Рияд Марез был очень огорчен тем, что остался в "Лестере". Футболист считал, что перерос свой нынешний клуб и должен перейти на более высокий уровень, как два других героя чемпионского состава Нголо Канте и Дэнни Дринкуотер, ушедших в "Челси".