Захарова прокомментировала скандал с "украинской птицей снегирем"

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответила на обвинения Украины в использовании в пропаганде "украинских снегирей". Такой пост появился на странице дипломата в социальной сети Facebook.

"Известия" Ранее в официальном микроблоге Украины в Twitter была опубликована запись, в которой Москву обвиняли в использовании "украинского снегиря" в пропагандистских целях. В ответ на это микроблог России представил подписчикам "российского снегиря", который с удивлением узнал о существовании границ, сообщает газета