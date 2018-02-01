Тема:
Обмен санкциями 4 часа назад
1 февраля 201806:27
Власти США не пускают дипломатов проверить сохранность российской дипсобственностиЧитайте нас в Telegram
Власти США не пускают дипломатов проверить сохранность российской дипсобственности. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов. По его словам, отказ американцы никак не объясняют. Такая позиция, по его словам, неприемлема, передает "Россия 24".
Ранее Госсекретарь США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф заявил, что объекты в полном порядке. Однако удостовериться в этом российским дипломатам до сих пор не дали.
Летом 2017 года Вашингтон потребовал закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта в Нью-Йорке и Вашингтоне.
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