На Гавайях неудачно прошли испытания американской системы ПРО Aegis

Неудачей завершились испытания американской системы противоракетной обороны Aegis на Гавайях. В ходе учений ракета SM-3, которой оборудован комплекс ПРО, должна была перехватить запущенный с самолета объект. Но перехват не удался, передает "Россия 24".

В Пентагоне пока не комментируют неудачу. США активизировали испытания ракет после угроз со стороны Северной Кореи.