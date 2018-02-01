НХЛ. Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Филадельфию"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно три встречи. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:3 обыграл на своей площадке "Филадельфию Флайерз"

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл первый период "Филадельфии Флайерз" 0:2. Но во втором периоде столичный клуб не только отыгрался, но и вышел вперед 3:2. В третьем игровом отрезки "Кэпиталз" увеличили свое преимущество, отправив еще две шайбы в ворота "летчиков". В одной из голевых комбинаций принял участие Евгений Кузнецов, отдавший результативную передачу. "Филадельфия" ответила одним голом. И тут не обошлось без результативного паса Ивана Проворова. "Вашингтон" довел матч до победы 5:3, но его лидер Александр Овечкин на этот раз результативных действий не совершил.

"Торонто Мэйпл Ливз" разобрался с "Нью-Йорк Айлендерс" 5:0. Упорной выдалась встреча между "Детройт Ред Уингз" и "Сан-Хосе Шаркс". После двух периодов ничья 0:0. В третьем – соперники обменялись шайбами.. Ничья 1:1 в основное время, и командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительном периоде. Который также не выявил победителя. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Сан-Хосе", которые в итоге выиграли 2:1.