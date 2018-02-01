Самолет Azur Air с российскими туристами вылетел на Кубу

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что самолет с российскими туристами с рейса авиаперевозчика Azur Air, совершившего экстренную посадку в американском городе Атлантик-Сити, вылетел на Кубу.

Как уточняется в микроблоге генконсульства в Twitter, самолет вылетел в город Варадеро (Куба) в 21:54 по местному времени.

Ранее генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке сообщало, что авиалайнер совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити (США, штат Нью-Джерси) из-за неисправного двигателя. На борту самолета в тот момент находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, напоминает РИА Новости.