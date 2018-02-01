Израиль против: Польша вводит уголовную ответственность за фальсификацию истории

Варшава сделала еще один шаг к введению уголовной ответственности за использование формулировки "польские лагеря смерти". Три комитета Сената оставили без изменений поправки в закон об институте национальной памяти и передали их на голосование. Несмотря на просьбы польских евреев и реакцию Израиля.



Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Майданек и Аушвиц-Освенцим. Шесть лагерей смерти создали фашисты на территории оккупированной Польши. И замучили в них около трех с половиной миллионов евреев. Из-за территориального расположения эти нацистские концлагеря не раз называли польскими. Для Варшавы это каждый раз звучало как оскорбление. Теперь это может стать и уголовно наказуемым деянием.

Поправки в закон об институте национальной памяти вводят уголовную ответственность, что позволит противодействовать фальсификации польской истории и распространению таких формулировок, как "польские лагеря смерти" и "польские лагеря уничтожения", которые противоречат исторической правде, бросают тень на доброе имя Польши и польского народа. Лица, приписывающие ответственность польскому народу за преступления Третьего рейха будут наказываться штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.

Избежать наказания смогут лишь деятели культуры, искусства и науки, и то, в рамках их профессиональной деятельности.

Польские евреи еще на стадии обсуждения поправок в Сейме просили от уголовной ответственности отказаться. Открытое письмо подписало более ста человек. Евреи настаивают, данная формулировка не несет обвинений в адрес поляков. Это не более чем географическая привязка. Официальный Израиль выразился куда жестче.

"Мы ни при каких обстоятельствах не примем ни единой попытки переписать историю. Мы не примем никаких ограничений касательно достоверных исторических исследований", — заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Правда заключается в том, что многие, в том числе и поляки, помогали нацистам убивать евреев, искать их. Многие поляки убивали евреев собственноручно", — комментирует закон министр образования Израиля Нафтали Беннет.

Президент Польши Анджей Дуда ответил, что были единичные случаи подлости, но весь польский народ на сторону Третьего рейха не вставал. И в формулировках закона ничего не говорится о наказании за обвинения в адрес конкретных поляков, только о нации и государстве. Более того, Варшава сама намерена привлечь преступников к ответственности. У Интерпола запросили помощи по поиску 1600 бывших нацистов. За годы оккупации страны были убиты почти 90 процентов польских евреев.

"Сегодня в Польше правит партия "Право и Справедливость", которая вынесла историческую политику знаменем своей политику. Она проводит только ту версию, которую считает правильной, и пытается внедрить ее в сознание не только собственных граждан, но и в сознание всего мира", — говорит эксперт РИСИ Оксана Петровская.

Варшава в прошлом году уже требовала репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй Мировой войны, на что Берлин заметил, что сама же Польша отказалась от финансовых претензий еще в начале 50-ых. Что же касается спорных поправок, то их еще ждет голосование в Сенате, после чего свою подпись должен поставить президент.