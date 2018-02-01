В Гонконге саперы обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Утром в четверг, 1 февраля, саперы в Гонконге успешно обезвредили 450-килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную накануне. О ЧП сообщило издание South China Morning Post.

Это уже второй заряд за неделю, обнаруженный в районе Ван Чай на одной и той же строительной площадке. Утром 31 января рабочие, строящие новую ветку метро, обнаружили снаряд в 10 метрах от того места, где в прошлую субботу нашли такой же американский снаряд ANM-65. В прошлый раз саперам также понадобилось более суток для обезвреживания снаряда, передает РИА Новости.

Группа саперов, прибывшая на место, работала всю ночь. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район радиусом более 300 метров. Порядка 4,6 тысячи человек были эвакуированы из близлежащих домов, офисов и ресторанов. В 10:45 по местному времени (5:45 по времени Москвы) полицейские сообщили, что снаряд обезврежен. Уже в 11 часов городской транспорт в районе возобновил работу в нормальном режиме, полицейские кордоны были сняты, жители смогли вернуться в свои дома и на рабочие места.

В прошлую субботу рабочие нашли на стройке в центре Гонконга американский снаряд ANM-65 весом 450 килограммов. Как удалось установить специалистам, снаряд был сброшен на город американским бомбардировщиком в период между 1941 и 1945 годами в разгар Второй мировой войны. Это не первый снаряд военных времен, найденный в Гонконге. В январе 2017 года на стройплощадке также был обнаружен 220-килограммовый американский снаряд.