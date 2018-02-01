Хоккей с мячом. Германия и Венгрия выбрали соперников

На чемпионате мира по хоккею с мячом, что проходит в Хабаровске, завершились матчи первого группового этапа. В подгруппе "В" борьбу завершал поединок сборных Германии и Венгрии. Немецкая команда одержала первую победу на турнире со счетом 9:5.

Команды проводили встречу, в ходе которой они определяли, кто достанется каждой из команд в четвертьфинале первенства. Впрочем, выбор был не слишком велик: выбирать приходилось между чемпионами мира из Швеции и хозяевами чемпионата из России. В итоге немцы сыграют с россиянами, а венгры – с "Тре крунур".