В Иркутске полицейские нашли 1,7 кг героина под капотом автомобиля

В Иркутске полицейские нашли 1,7 кг героина под капотом автомобиляЧитайте нас в Telegram
В городе Братск Иркутской области полицейские изъяли 1,7 килограмма героина. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.
Как уточняется, автомобиль ZAZ был остановлен для досмотра на трассе Правобережного района Братска. В моторном отсеке автомашины, где расположен блок воздушного фильтра, оперативниками был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом серо-белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит героин, передает агентство "Интерфакс".
По ходатайству следователя предполагаемый владелец наркотика, 34-летний житель Иркутска, был арестован.
По факту задержания крупной партии героина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере"), предполагающей лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного.
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