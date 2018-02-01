В Иркутске полицейские нашли 1,7 кг героина под капотом автомобиля

В городе Братск Иркутской области полицейские изъяли 1,7 килограмма героина. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как уточняется, автомобиль ZAZ был остановлен для досмотра на трассе Правобережного района Братска. В моторном отсеке автомашины, где расположен блок воздушного фильтра, оперативниками был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом серо-белого цвета. Экспертиза показала, что вещество содержит героин, передает агентство "Интерфакс".

По ходатайству следователя предполагаемый владелец наркотика, 34-летний житель Иркутска, был арестован.

По факту задержания крупной партии героина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере"), предполагающей лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного.