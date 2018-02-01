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1 февраля 201807:58

В Москве ненадолго подморозит

Сергей Фадеичев/ТАСС

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Сегодня столичный регион ненадолго окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, благодаря которому распогодится, существенных осадков ждать не стоит, но подморозит.

В Москве и области облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе -6…-8°, в Подмосковье -5…-10°. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений — 747 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.

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