В Москве ненадолго подморозит

Сегодня столичный регион ненадолго окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, благодаря которому распогодится, существенных осадков ждать не стоит, но подморозит.

В Москве и области облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе -6…-8°, в Подмосковье -5…-10°. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений — 747 миллиметров ртутного столба, передает Центр погоды ФОБОС.