В Комсомольске-на-Амуре произошло землетрясение

В 70 километрах от Комсомольска-на-Амуре зафиксировано землетрясение магнитудой 4. По предварительным данным, пострадавших в результате сейсмособытия нет. В настоящее время спасатели осматривают объекты и жилые здания на предмет трещин.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 9 километров недалеко от поселка Хурмули. Землетрясение также слабо ощутили и жители города Юности, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.