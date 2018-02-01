Горнолыжники Норвегии отказываются от нацистских свитеров

Накануне старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в Норвегии продолжается скандал вокруг отдельных элементов формы национальной сборной. Горнолыжники этой страны не хотят носить свитера из-за весьма спорной символики, которая напоминает нацистскую символику.

Спортсмены должны были выходить на церемонию награждения в свитерах линии одежды "Атакующий бог", на которой нанесены руны скандинавской мифологии, сообщает ТАСС. Изображение одной из них – руну бога воинской доблести Тюра, — использовался в фашисткой Германии, да и сейчас является символом ультраправых неонацистских группировок.

При этом один из директоров компании-технического спонсора горнолыжной команды Хильда Мидтхель заявила, что ее фирма не откажется от производства свитеров, несмотря на негодование части общественности. "Неонацисты также проходили маршем и с норвежским флагом, но это же не значит, что его надо перестать использовать", — заявила Мидтхель. Надо признать, что, несмотря на скандал, свитера с руническими знаками пользуются огромный спросом.

В Норвежской федерации лыжного еще осенью подготовились к развитию скандала: чиновники заготовили альтернативный вариант формы, и каждый спортсмен вправе сам решать, какой из свитеров носить. Горнолыжник Джонатан Нордботтен заявил, что "никто в команде больше не носит этот свитер".