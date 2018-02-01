WADA рекомендовало пользоваться старыми пробирками для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало Международному олимпийскому комитету использовать на Олимпийских играх в Пхенчхане старую модель пробирок для допинг-проб. Такая же рекомендация была дана всем антидопинговым организациям в различных странах мира.

В январе специалисты WADA изучали вопрос с обнаруженными изъянами у пробирок нового поколения. В ходе расследования выяснилось, что часть из них можно вскрыть вручную без какого-либо дополнительного воздействия. После этого Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало МОК использовать старые модели пробирок.

"WADA в настоящее время изучает все потенциальные причины этих проблем и в то же время рекомендовало МОК использовать на Играх-2018 старую модель пробирок, которая была выпущена в 2016 году и применялась на Олимпиаде-2016. Благодаря своим партнерам WADA удалось собрать достаточное количество старых пробирок для охвата всей программы допинг-тестирования на Играх-2018", — сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Всемирного антидопингового агентства.