У берегов Крыма получил пробоину сухогруз

В акватории Черного моря вблизи Крыма молдавский сухогруз "Берг" получил повреждения корпуса.

На борту находились 12 членов экипажа: граждане Украины и Азербайджана. В настоящее время люди в целях безопасности эвакуированы, специалисты проводят обследование корпуса, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.