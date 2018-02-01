Квота украинской прессы на чемпионат мира-2018 отозвана

Футбольная федерация Украины решила снять с себя ответственность за поездки местных журналистов на чемпионат мира, который пройдет в России. Квота аккредитаций украинской прессы на World Cup-2018 отозвана. Причина, якобы, в том, что "акулам пера и микрофона" не гарантирована безопасность.

Член исполкома ФФУ Артем Франков сообщил, что решение его организации связано с тем, что федерация не отвечает за безопасность журналистов на российской территории. Франков отметил, что каждый представитель СМИ Украины может аккредитоваться на мировое первенство через Международную федерацию футбола.

Председатель организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или какому-либо иному признаку. "Я вообще нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир изначально занимается ФИФА, — цитирует Сорокина ТАСС. – А безопасность в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники турнира, болельщики или журналисты".