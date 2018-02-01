Стартовавшие с Восточного спутники успешно вышли на орбиту

Два спутника с российскими аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", а также малые космические аппараты, после запуска с космодрома Восточный успешно вышли на расчетную орбиту.

"Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме", — рассказали "Интерфаксу" в Роскосмосе.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала с космодрома Восточный в 5:07 по московскому времени. Через девять минут разгонный блок "Фрегат" со спутниками благополучно отделился от третьей ступени ракеты. Запуск стал третьим в истории космодрома.

Помимо двух спутников "Канопус-В" на орбиту отправились девять космических аппаратов по контракту с ОАО "Главкосмос" – это четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One.