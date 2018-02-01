На Олимпиаду в Пхенчхане продано 74% билетов

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Южной Корее Ли Хи Бом сообщил, что на соревнования в Пхенчхане продано около 74% билетов. Уже раскуплены места на турнир фигуристов. Речь идет о мужском одиночном катании. То же самое можно сказать и о соревнованиях по керлингу.

В настоящий момент остались нереализованными 278 тысяч билетов. Всего же в продажу их поступило 1,07 млн. Особым ажиотажем, помимо мужского фигурного катания и керлинга, пользуются соревнования по женскому хоккею, а точнее, матчи объединенной женской сборной КНДР и Южной Кореи.

"Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований. Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхенчхане будут проданы", — цитирует ТАСС Ли Хи Бома со ссылкой на Yonhap.

Кроме того, стало известно, что на соревнования первых трех дней Олимпийских игр в Пхенчхане продано около 80% билетов. Напомним, что Игры-2018 пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.