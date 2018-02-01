Летели на Кубу, сели в США: российские туристы полсуток провели в терминале

Летели на Кубу, сели в США: российские туристы полсуток провели в терминалеЧитайте нас в Telegram
Без кубинских пляжей не останутся. Российские туристы наконец-то вылетели на Кубу после более чем 12-часового ожидания в аэропорту Атлантик-Сити. Там рейс из Москвы совершил экстренную посадку из-за технических проблем. В американском аэропорту туристы оказались буквально заблокированы — американских виз почти ни у кого не оказалось, и выйти из воздушной гавани они не могли. Россиянам помогали местные добровольцы, также к решению проблем подключились сотрудники российского генконсульства. Уже в ближайшие часы самолет с нашими соотечественниками сядет в Варадеро.
Они хотели попасть на Кубу, а оказались — в США. Рейс из России на Остров свободы пришлось прервать. Самолет, на борту которого находились почти триста пассажиров, совершил экстренную посадку в Атлантик-Сити. Проблемы начались, когда Boeing-767 авиакомпании Azur Air уже пересек океан. Но вместо теплых кубинских пляжей — туристов ждали "плюс два" и не очень довольные сотрудники аэропорта. Что именно произошло — поняли не сразу.
По словам пассажиров, ничто не предвещало беды. "Мы приземлились в аэропорту Атлантик-Сити. Не было никаких сбоев, нас не трясло. Просто нам сказали, что изменились погодные условия, начался шторм, и самолет вынужден выполнить аварийную посадку", — рассказала Кристина Лисовец.
Лайнер сел на одном из запасных аэродромов благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Причина — повышенный расход топлива, говорят в авиакомпании. Ничего страшного — просто надо подождать, пока специалисты осмотрят воздушное судно. Все это время пассажиры находились в терминале.
"Если бы людям сказали, что мы полетим только через сутки, было бы легче. Многие злятся из-за того, что нам не говорят, что будет дальше", — сказал Иван Кулаков.
Голодать не пришлось — еду, как и обещалось, предоставили. Правда, потчевали фаст-фудом. А спать пришлось на раскладушках, которые сотрудники аэропорта расставили прямо в терминале.
Впрочем, отремонтировать быстро самолет не получилось. Пришлось отправлять резервный. Из России — смысла не было. Время полета составило бы почти 11 часов, которые туристам без американских виз, то есть большинству пришлось бы провести в аэропорту. В итоге решили отправить борт с Кубы.
Ждать пришлось несколько часов. В аэропорт выехали российские дипломаты. Общими усилиями ситуацию удалось разрешить и спасти отдых путешественникам. Теперь россияне точно не останутся без солнечных кубинских пляжей.
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